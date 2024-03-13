Захарова: заявления о пограничниках России в Звартноце не способствуют безопасности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления армянских властей о прекращении работы находящихся в аэропорту Звартноц российских пограничников не будут способствовать безопасности республики.

Об этом она сказала в ходе брифинга.

По её словам, российская сторона исходит из того, что все решения примут по итогам межведомственной проработки.

Также Захарова добавила, что упомянутое объявление сделано армянской стороной на фоне целой серии недружественных шагов и заверений официального Еревана.

«Вряд ли подобная инициатива отвечает интересам безопасности Армении и её граждан, особенно с учётом тех задач, которые плечом к плечу эффективно отрабатывали российские и армянские пограничники в течение многих лет», — сказала представитель МИД.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван проинформировал Москву, что армянские пограничники начнут самостоятельно нести службу в аэропорту Звартноц с 1 августа.