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Пашинян: Ереван начнёт самостоятельно нести службу в аэропорту Звартноц с 1 августа

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван проинформировал Москву, что армянские пограничники начнут самостоятельно нести службу в аэропорту Звартноц с 1 августа.
Пашинян: Ереван начнёт самостоятельно нести службу в аэропорту Звартноц с 1 августа
  • РИА Новости
  • © Sputnik / Арам Нерсесян

Он назвал послание, направленное российским пограничникам, в первую очередь благодарственным письмом.

«В этом письме указана дата — 1 августа 2024 года. Именно с этого дня российские пограничники прекратят нести службу в аэропорту Звартноц. Это рабочий, а не политический процесс», — сказал Пашинян на пресс-конференции. Его цитирует ТАСС.

27 февраля спикер парламента Армении Ален Симонян выразил мнение, что Россия должна вывести своих пограничников из международного аэропорта Звартноц. По его словам, армянские силы способны сами защитить свои границы.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия получила уведомление от Армении о прекращении работы российских пограничников в ереванском аэропорту Звартноц.

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