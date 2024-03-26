Пушилин вновь посетил Авдеевку
- РИА Новости
Как он отметил в своём Telegram-канале, с прошлого его приезда уже сделано многое по восстановлению города и помощи местным жителям.
«Посетил Авдеевку, в которой активно налаживается мирная жизнь. Отметил, что с минувшего моего приезда сделано немало. В городе уже действует десять пунктов, где оказывается помощь жителям. Определены 19 многоквартирных домов для первоочередных ремонтных работ, а также уцелевшие социальные объекты», — указал Пушилин.
Вместе с этим глава ДНР заявил о готовности восстанавливать и устоявшие храмы.
Он также добавил, что в город завезены строительные материалы и инвентарь, а также идёт налаживание связи и других аспектов мирной жизни.
Ранее Пушилин уже анонсировал восстановление первых 19 жилых домов в Авдеевке.