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Белоруссия блокировала границу по договорённости с Россией после теракта

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Белоруссия блокировала участок границы по договорённости с Россией после того, как поступила информация о движении автомобиля террористов в направлении Брянска.
Белоруссия блокировала границу по договорённости с Россией после теракта
  • РИА Новости

«Мы созванивались. Я у него (Путина. — RT) спрашиваю: «Ещё что-то надо?» — «Нет. Всё нормально». — Он у меня спрашивает: «Поможешь закрыть?» — «Помогу. Всё делаем». Идёт такой диалог», — цитирует президента Белоруссии Александра Лукашенко БЕЛТА.

Он также заявил, что передаст своему российскому коллеге данные о предполагаемых кураторах преступников, которые совершили теракт в «Крокус Сити Холле».

Ранее он отмечал, что «был на связи» с российским коллегой на протяжении суток после теракта.

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