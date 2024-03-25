Лукашенко заявил, что «был на связи» с Путиным сутки после теракта
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «был на связи» с российским коллегой Владимиром Путиным на протяжении суток после теракта в «Крокусе» 22 марта.
- AFP
- © Pavel BEDNYAKOV
«Должен вам сказать, что эти сутки с президентом Путиным были на связи. Мы очень плотно работали», — цитирует его ТАСС.
Ранее Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи с терактом в «Крокусе».
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