Четырёхлетняя девочка пострадала при обстреле ВСУ Каховки Херсонской области

Ребёнок пострадал в результате обстрела Вооружёнными силами Украины города Каховки Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, четырёхлетняя девочка получила ранение в результате попадания ракеты в жилой дом. Ребёнка доставили в реанимацию.

«Уничтожен один из объектов торговли. Супермаркет и магазины рядом с уничтоженным объектом повреждены», — добавил Сальдо в своём Telegram-канале.

Ранее губернатор Херсонской области сообщил о двух мирных жителях, которые погибли в результате обстрела ВСУ автозаправочной станции в Новой Маячке.