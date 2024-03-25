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Четырёхлетняя девочка пострадала при обстреле ВСУ Каховки Херсонской области

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Ребёнок пострадал в результате обстрела Вооружёнными силами Украины города Каховки Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Четырёхлетняя девочка пострадала при обстреле ВСУ Каховки Херсонской области
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

По его словам, четырёхлетняя девочка получила ранение в результате попадания ракеты в жилой дом. Ребёнка доставили в реанимацию.

«Уничтожен один из объектов торговли. Супермаркет и магазины рядом с уничтоженным объектом повреждены», — добавил Сальдо в своём Telegram-канале.

Ранее губернатор Херсонской области сообщил о двух мирных жителях, которые погибли в результате обстрела ВСУ автозаправочной станции в Новой Маячке.

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