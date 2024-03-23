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Сальдо: при обстреле ВС Украины АЗС в Херсонской области погибли два человека

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что при обстреле со стороны ВСУ автогазозаправочной станции (АЗГС) в посёлке городского типа Новая Маячка погибли два человека.

Об этом он написал в Telegram.

«В посёлке городского типа Новая Маячка загорелась автогазозаправочная станция, погибли два человека», — заявил он, добавив, что спасатели продолжают тушить возгорание.

Сальдо также сообщил, что в селе Старая Збурьевка ранены три человека в результате обстрела рынка.

Кроме того, дважды за день прилётами были повреждены распределительные газопроводы в Новой Каховке, добавил глава региона.

Ранее Сальдо сообщил, что город Каховка и часть населённых пунктов остались без света и газа после атаки украинской армии по газораспределительному пункту и электроподстанции.

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