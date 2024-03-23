Сальдо: при обстреле ВС Украины АЗС в Херсонской области погибли два человека
Об этом он написал в Telegram.
«В посёлке городского типа Новая Маячка загорелась автогазозаправочная станция, погибли два человека», — заявил он, добавив, что спасатели продолжают тушить возгорание.
Сальдо также сообщил, что в селе Старая Збурьевка ранены три человека в результате обстрела рынка.
Кроме того, дважды за день прилётами были повреждены распределительные газопроводы в Новой Каховке, добавил глава региона.
Ранее Сальдо сообщил, что город Каховка и часть населённых пунктов остались без света и газа после атаки украинской армии по газораспределительному пункту и электроподстанции.