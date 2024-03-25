Меркурис: Россия предупредила НАТО о способности наносить удары по F-16

Россия ударами по аэродромам Украины сделала предупреждение странам НАТО о том, что если самолёты F-16 будут базироваться на украинских объектах, то они будут уничтожены, считает британский эксперт Александр Меркурис.

Ущерб, нанесённый одному из аэродромов, возможно, замедлит поставку F-16, допустил он на своём YouTube-канале.

«Но это также послужит предупреждением для держав НАТО: если F-16 действительно будут базироваться на этом аэродроме, то русские смогут нанести по ним удар», — сказал Меркурис.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее сообщил, что один из ударов ВС России пришёлся по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором ВСУ намерены принять от Запада самолёты F-16.