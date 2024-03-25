Меркурис: Россия предупредила НАТО о способности наносить удары по F-16
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Ущерб, нанесённый одному из аэродромов, возможно, замедлит поставку F-16, допустил он на своём YouTube-канале.
«Но это также послужит предупреждением для держав НАТО: если F-16 действительно будут базироваться на этом аэродроме, то русские смогут нанести по ним удар», — сказал Меркурис.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее сообщил, что один из ударов ВС России пришёлся по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором ВСУ намерены принять от Запада самолёты F-16.