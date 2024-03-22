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Координатор подполья: удар нанесён по аэродрому, где ВСУ готовятся принять F-16

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Один из ударов ВС России на Украине пришёлся по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором ВСУ намерены принять от Запада самолёты F-16, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Координатор подполья: удар нанесён по аэродрому, где ВСУ готовятся принять F-16
  • Gettyimages.ru

Товарищи Лебедева из Хмельницкой области сообщили ему, что на окраине города зафиксированы два прилёта.

«Также известно о прилёте по аэродрому в Хмельницкой области, город Староконстантинов. Аэропорт часто выступает целью ударов. По данным подполья, там идёт подготовка к принятию самолётов F-16», — сказал подпольщик РИА Новости.

Минувшей ночью, по оценкам украинского Минэнерго, энергосистема Украины подверглась самой мощной за всё время атаке.

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