Координатор подполья: удар нанесён по аэродрому, где ВСУ готовятся принять F-16
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Товарищи Лебедева из Хмельницкой области сообщили ему, что на окраине города зафиксированы два прилёта.
«Также известно о прилёте по аэродрому в Хмельницкой области, город Староконстантинов. Аэропорт часто выступает целью ударов. По данным подполья, там идёт подготовка к принятию самолётов F-16», — сказал подпольщик РИА Новости.
Минувшей ночью, по оценкам украинского Минэнерго, энергосистема Украины подверглась самой мощной за всё время атаке.