МИД Киргизии выпустил рекомендации для граждан, планирующих посетить Россию

Гражданам Киргизии следует временно воздержаться от поездок в Россию без особой на то причины. Такую рекомендацию им дали в Министерстве иностранных дел республики.

В пресс-службе киргизского дипведомства объяснили, что это связано с принятием российской стороной повышенных мер безопасности после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«...МИД рекомендует гражданам, не имеющим веских оснований для выезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездки на её территорию до снятия дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу», — отмечается в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы работают не покладая рук.