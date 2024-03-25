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МИД Киргизии выпустил рекомендации для граждан, планирующих посетить Россию

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Гражданам Киргизии следует временно воздержаться от поездок в Россию без особой на то причины. Такую рекомендацию им дали в Министерстве иностранных дел республики.
МИД Киргизии выпустил рекомендации для граждан, планирующих посетить Россию
  • Gettyimages.ru
  • © Jeremy Woodhouse

В пресс-службе киргизского дипведомства объяснили, что это связано с принятием российской стороной повышенных мер безопасности после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«...МИД рекомендует гражданам, не имеющим веских оснований для выезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездки на её территорию до снятия дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу», — отмечается в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы работают не покладая рук.

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