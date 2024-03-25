Песков заявил, что российские спецслужбы работают не покладая рук

Российские спецслужбы противостоят всем имеющимся угрозам, работают не покладая рук. С заявлением об этом выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналиста, мог ли теракт в подмосковном зале «Крокус Сити Холл» стать следствием того, что российские спецслужбы «слишком увлеклись борьбой с новыми угрозами», Песков подчеркнул, что внимание уделяется всем существующим вызовам.

«Спецслужбы работают не покладая рук и занимаются всеми угрозами, всеми вызовами, которые стоят перед нашей страной и нашим обществом», — заявил он.

Также в ходе общения с журналистами Песков отметил, что борьба с терроризмом требует международного сотрудничества, которого пока нет.