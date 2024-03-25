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В Азербайджане арестовали мужчину, планировавшего теракты в стране

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Служба безопасности Азербайджана арестовала мужчину, который планировал совершить теракты на территории государства.
В Азербайджане арестовали мужчину, планировавшего теракты в стране
  • Gettyimages.ru
  • © Igor Vershinsky

«Аскеров Бахруз Алимамед оглы... готовился совершить террористический акт, сопровождающийся гибелью людей и иными общественно опасными последствиями», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что мужчина вовлекал в подготовку терактов людей из разных регионов страны и давал им указания с целью организации покушения на главу Лянкяранской городской исполнительной власти.

Также планировался заговор против иностранца, преподающего английский язык в ряде регионов.

«Аскеров был арестован и привлечён к уголовной ответственности в Азербайджанской Республике по ст. 28, ст. 214.2.1 (приготовление к терроризму) Уголовного кодекса, решением суда ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в СБ Азербайджана.

Ранее суд арестовал четвёртого обвиняемого в теракте в «Крокусе» Мухаммадсобира Зокирчоновича Файзова до 22 мая.

Также было опубликовано видео из зала суда в Москве, где рассматривается дело о теракте в «Крокусе».

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