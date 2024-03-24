Появилось видео из суда в Москве, где рассматривается дело о теракте в «Крокусе»
Опубликовано видео из зала суда в Москве, где рассматривается дело о теракте в «Крокус Сити Холле».
- РИА Новости
- © Кирилл Зыков
Видео снято Ruptly.
На кадрах — один из террористов Далерджон Мирзоев.
Ранее сообщалось, что двум фигурантам дела о нападении на «Крокус Сити Холл» предъявили обвинение в совершении террористического акта.
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