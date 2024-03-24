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Двум фигурантам дела о теракте в «Крокусе» предъявили обвинение

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Двум фигурантам дела о нападении на «Крокус Сити Холл» предъявили обвинение в совершении террористического акта.
Двум фигурантам дела о теракте в «Крокусе» предъявили обвинение
  • Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл" в здании Басманного суда Москвы,
  • РИА Новости
  • © Кирилл Зыков

Заседание по делу об аресте проходит в Басманном суде Москвы.

Следствие просит суд арестовать двух фигурантов — Далерджона Мирзоева и Саидакрами Рачабализоду.

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