Украинские военные сменили тактику на Херсонском направлении, сосредоточившись на обстрелах гражданской инфраструктуры.

Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Теперь противник сосредоточился на обстрелах гражданской инфраструктуры», — цитирует его РИА Новости.

Сальдо отметил, что ВСУ используют артиллерию, в том числе кассетные боеприпасы и миномёты.

«Но они добивают только недалеко за береговую линию», — добавил губернатор.

Ранее группировка войск «Восток» улучшила положение на Южно-Донецком направлении.

Также вертолёты ВКС поразили ракетами замаскированную технику ВСУ на Купянском направлении.