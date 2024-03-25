Сальдо: ВСУ сменили тактику на Херсонском направлении
Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Теперь противник сосредоточился на обстрелах гражданской инфраструктуры», — цитирует его РИА Новости.
Сальдо отметил, что ВСУ используют артиллерию, в том числе кассетные боеприпасы и миномёты.
«Но они добивают только недалеко за береговую линию», — добавил губернатор.
Ранее группировка войск «Восток» улучшила положение на Южно-Донецком направлении.
Также вертолёты ВКС поразили ракетами замаскированную технику ВСУ на Купянском направлении.