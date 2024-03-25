RT в Telegram
Подпишись

Сальдо: ВСУ сменили тактику на Херсонском направлении

Короткая ссылка
Украинские военные сменили тактику на Херсонском направлении, сосредоточившись на обстрелах гражданской инфраструктуры.

Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Теперь противник сосредоточился на обстрелах гражданской инфраструктуры», — цитирует его РИА Новости.

Сальдо отметил, что ВСУ используют артиллерию, в том числе кассетные боеприпасы и миномёты.

«Но они добивают только недалеко за береговую линию», — добавил губернатор.

Ранее группировка войск «Восток» улучшила положение на Южно-Донецком направлении.

Также вертолёты ВКС поразили ракетами замаскированную технику ВСУ на Купянском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить