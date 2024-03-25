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Группировка войск «Восток» улучшила положение на Южно-Донецком направлении

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Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев сообщил, что российские военные за сутки улучшили положение по переднему краю на Южно-Донецком направлении, а также отразили контратаки 72-й механизированной бригады и 1-й бригады президента Украины.

Об этом информирует ТАСС .

Кроме того, были пресечены попытки усиления противником передовых позиций и ротации в районах Червоного, Макаровки, Владимировки и Старомайорского.

Также ВС России уничтожили за сутки до 110 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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