Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев сообщил, что российские военные за сутки улучшили положение по переднему краю на Южно-Донецком направлении, а также отразили контратаки 72-й механизированной бригады и 1-й бригады президента Украины.

Об этом информирует ТАСС .

Кроме того, были пресечены попытки усиления противником передовых позиций и ротации в районах Червоного, Макаровки, Владимировки и Старомайорского.

Также ВС России уничтожили за сутки до 110 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении.