Группировка войск «Восток» улучшила положение на Южно-Донецком направлении
Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев сообщил, что российские военные за сутки улучшили положение по переднему краю на Южно-Донецком направлении, а также отразили контратаки 72-й механизированной бригады и 1-й бригады президента Украины.
Об этом информирует ТАСС .
Кроме того, были пресечены попытки усиления противником передовых позиций и ротации в районах Червоного, Макаровки, Владимировки и Старомайорского.
Также ВС России уничтожили за сутки до 110 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении.
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