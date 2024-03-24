В ЛНР разминировали ЛЭП, которую ВСУ хотели подорвать вместе с электриками

Сапёры Международного противоминного центра ВС России обезвредили мины, с помощью которых ВСУ собирались подорвать линию электропередачи вместе с электриками в ЛНР.

Командир сапёрной группы с позывным Сталкер рассказал, что часть обнаруженных взрывоопасных предметов была зарубежного производства, в том числе американская противопехотная M18A1 Claymore и болгарская артиллерийская мина HE 60MA.

Как передаёт ТАСС, также был найден замаскированный самодельный снаряд с использованием гексогена и жестяной банки. Сапёры уничтожили накладными зарядами обнаруженные мины.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС России сорвали работу минёров ВСУ на Купянском направлении.