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В ЛНР разминировали ЛЭП, которую ВСУ хотели подорвать вместе с электриками

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Сапёры Международного противоминного центра ВС России обезвредили мины, с помощью которых ВСУ собирались подорвать линию электропередачи вместе с электриками в ЛНР.
В ЛНР разминировали ЛЭП, которую ВСУ хотели подорвать вместе с электриками
  • РИА Новости

Командир сапёрной группы с позывным Сталкер рассказал, что часть обнаруженных взрывоопасных предметов была зарубежного производства, в том числе американская противопехотная M18A1 Claymore и болгарская артиллерийская мина HE 60MA.

Как передаёт ТАСС, также был найден замаскированный самодельный снаряд с использованием гексогена и жестяной банки. Сапёры уничтожили накладными зарядами обнаруженные мины.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС России сорвали работу минёров ВСУ на Купянском направлении.

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