Марочко: ВС России сорвали работу минёров ВСУ на Купянском направлении

Российские войска сорвали работу группы сапёров ВС Украины в районе Стельмаховки на Купянском направлении, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, северо-западнее Стельмаховки была выявлена группа боевиков ВСУ, занимавшаяся минированием местности.

«Барражирующим боеприпасом ВС России уничтожен один автомобиль, а миномётным огнём минёры были рассеяны», — заявил Марочко со ссылкой на источники.

Украинские инженеры, пользуясь пасмурной погодой, подвозили боеприпасы для минирования на гражданских автомобилях, добавил он.

10 марта в Минобороны России сообщили, что российские военные улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении фронта.