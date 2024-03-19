Марочко: ВС России сорвали работу минёров ВСУ на Купянском направлении
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, северо-западнее Стельмаховки была выявлена группа боевиков ВСУ, занимавшаяся минированием местности.
«Барражирующим боеприпасом ВС России уничтожен один автомобиль, а миномётным огнём минёры были рассеяны», — заявил Марочко со ссылкой на источники.
Украинские инженеры, пользуясь пасмурной погодой, подвозили боеприпасы для минирования на гражданских автомобилях, добавил он.
10 марта в Минобороны России сообщили, что российские военные улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении фронта.