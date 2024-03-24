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Группировка «Центр» поразила тяжёлыми огнемётными системами четыре опорных пункта ВСУ

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Военнослужащие группировки войск «Центр» поразили тяжёлыми огнемётными системами четыре опорных пункта ВСУ.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Тяжёлыми огнемётными системами нанесено огневое поражение по четырём опорным пунктам в районах Бердычей и Семёновки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что потери противника составили до 350 военнослужащих. Также уничтожены две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Ранее тульские десантники сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении.

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