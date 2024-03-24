Минобороны: тульские десантники сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Расчёт станкового противотанкового гранатомёта СПГ-9 «Копьё» с максимального расстояния нанёс огневое поражение украинским подразделениям», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что российскими военными было уничтожено более десяти украинских военнослужащих.
Ранее бойцы группировки войск «Днепр» сорвали несколько ротаций в Запорожской области.
Также ВС России поразили военный аэродром в Ивано-Франковской области Украины.