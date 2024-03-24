Один человек погиб в результате массированной атаки на Севастополь

Из-за попадания осколка ракеты в торец дома в Севастополе во время атаки погиб 65-летний мужчина.

Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Приношу самые искренние соболезнования родным и близким. Правительство Севастополя по моему поручению окажет всю необходимую поддержку», — сказал губернатор.

Кроме того, отмечается, что в результате атаки от осколков пострадали четыре человека.

Также Развожаев заявил, что военные отразили самую массированную атаку на Севастополь за последнее время.

Ранее сообщалось, что над Севастополем сбито более десяти ракет.