Один человек погиб в результате массированной атаки на Севастополь
Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Приношу самые искренние соболезнования родным и близким. Правительство Севастополя по моему поручению окажет всю необходимую поддержку», — сказал губернатор.
Кроме того, отмечается, что в результате атаки от осколков пострадали четыре человека.
Также Развожаев заявил, что военные отразили самую массированную атаку на Севастополь за последнее время.
Ранее сообщалось, что над Севастополем сбито более десяти ракет.