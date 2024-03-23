В МВД Таджикистана опровергли причастность двух граждан к теракту в «Крокусе»

В МВД Таджикистана опровергли причастность двух граждан центральноазиатского государства к теракту в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

«Исломов Риводжиддин... Насриддинов Махмадрасул... жители района Дж. Балхи Хатлонской области... Вышеназванные 26 ноября 2023 года приехали из Российской Федерации в Республику Таджикистан и находятся по месту жительства», — говорится в сообщении ведомства.

Также в МВД Таджикистана уточнили, что ещё один разыскиваемый мужчина, Рустам Назаров, в настоящее время работает в Самаре водителем такси и в момент теракта находился в городе.

23 марта ФСБ доложила президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле».

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что бойцы «Ахмата» помогли ФСБ задержать преступников.

По данным спецслужбы, террористы планировали бежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.