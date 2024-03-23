Системы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области

Российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

РИА Новости

«Около 16:00 мск... дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — заявили в ведомстве. Ещё одну атаку дронов в регионе пресекли в 15:00.