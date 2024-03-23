Системы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области
Российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
- РИА Новости
«Около 16:00 мск... дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — заявили в ведомстве.
Ещё одну атаку дронов в регионе пресекли в 15:00.
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