Над Белгородской областью снова уничтожили украинский БПЛА
Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России.
- AP
- © Libkos
По данным ведомства, попытка киевского режима провести террористическую атаку была пресечена в 15:00 мск.
Ранее ведомство заявило, что около 14:30 мск над Белгородской областью уничтожили БПЛА ВСУ.
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