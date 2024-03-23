Над Белгородской областью снова уничтожили украинский БПЛА

Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России.

AP

© Libkos

По данным ведомства, попытка киевского режима провести террористическую атаку была пресечена в 15:00 мск. Ранее ведомство заявило, что около 14:30 мск над Белгородской областью уничтожили БПЛА ВСУ.