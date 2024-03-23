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Над Белгородской областью снова уничтожили украинский БПЛА

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Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России.
Над Белгородской областью снова уничтожили украинский БПЛА
  • AP
  • © Libkos

По данным ведомства, попытка киевского режима провести террористическую атаку была пресечена в 15:00 мск.

Ранее ведомство заявило, что около 14:30 мск над Белгородской областью уничтожили БПЛА ВСУ.

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