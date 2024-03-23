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В Белгороде в результате атаки ВСУ погиб мужчина

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Мужчина погиб в Белгороде после того, как украинская армия обстреляла город, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. 

«В многоквартирном доме произошло обрушение трёх балконов — в одной из этих квартир находилась супружеская пара. К большому горю, мужчина от полученных ран скончался на месте ещё до приезда бригады скорой помощи», — сказал Гладков.

Женщина сейчас доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

Также пострадали ещё четыре мирных жителя — женщина и трое мужчин, с ними работают врачи.

В Чернянском районе региона также погиб один мирный житель, два человека ранены в результате атаки беспилотников.

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