В Белгороде в результате атаки ВСУ погиб мужчина
«В многоквартирном доме произошло обрушение трёх балконов — в одной из этих квартир находилась супружеская пара. К большому горю, мужчина от полученных ран скончался на месте ещё до приезда бригады скорой помощи», — сказал Гладков.
Женщина сейчас доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.
Также пострадали ещё четыре мирных жителя — женщина и трое мужчин, с ними работают врачи.
В Чернянском районе региона также погиб один мирный житель, два человека ранены в результате атаки беспилотников.