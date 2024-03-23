Гладков: в результате атаки БПЛА в Белгородской области погиб один мирный житель

В результате атаки беспилотников на Старооскольский округ и Чернянский район Белгородской области погиб один мирный житель, два человека ранены.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«У нас выдалось тяжёлое утро... В Чернянском районе погиб один мирный житель, два человека ранены», — говорится в сообщении.

Также, по словам Гладкова, утром был обстрелян Белгород, в результате чего были повреждены частные и многоквартирные дома.

Сообщатся о пострадавших.

«Сейчас уточняются данные, обязательно немного позже сообщу», — добавил губернатор.

Ранее в Минобороны России сообщили, что 12 украинских БПЛА было нейтрализовано над регионами России.

Кроме того, Оскольский электрометаллургический комбинат был атакован беспилоником.