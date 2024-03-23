Гладков: в результате атаки БПЛА в Белгородской области погиб один мирный житель
Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«У нас выдалось тяжёлое утро... В Чернянском районе погиб один мирный житель, два человека ранены», — говорится в сообщении.
Также, по словам Гладкова, утром был обстрелян Белгород, в результате чего были повреждены частные и многоквартирные дома.
Сообщатся о пострадавших.
«Сейчас уточняются данные, обязательно немного позже сообщу», — добавил губернатор.
Ранее в Минобороны России сообщили, что 12 украинских БПЛА было нейтрализовано над регионами России.
Кроме того, Оскольский электрометаллургический комбинат был атакован беспилоником.