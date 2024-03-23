Движение автомобилей запущено по плотине Днепрогэса

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Фёдоров сообщил о возобновлении движения легковых автомобилей по плотине Днепрогэса.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Днепровская гидроэлектростанция (Днепрогэс) остановила работу из-за серьёзных повреждений в результате удара.

По имеющимся данным, на объекте повреждены станции ГЭС-1 и ГЭС-2.