МО: 11 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire уничтожено над Белгородской областью

Одиннадцать реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire уничтожено в воздухе над Белгородской областью.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Около 07:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 12 украинских БПЛА было нейтрализовано над регионами России.

Также в результате атаки БПЛА в Белгородской области погиб один мирный житель.