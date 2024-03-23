Пашинян выразил соболезнования России в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму российскому президенту Владимиру Путину, в которой выразил соболезнования России в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

Обращение Пашиняна распространила пресс-служба правительства Армении.

По его словам, он с искренним сопереживанием воспринял трагическую весть о теракте в Москве, унёсшем жизни невинных людей.

Пашинян отметил, что Армения решительно осуждает это бесчеловечное преступление против мирных граждан.

«Выражаю Вам глубокие соболезнования», — цитирует его Интерфакс.

Ранее Министерства иностранных дел Швейцарии и Испании выразили соболезнования России в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».