Пашинян выразил соболезнования России в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»
Обращение Пашиняна распространила пресс-служба правительства Армении.
По его словам, он с искренним сопереживанием воспринял трагическую весть о теракте в Москве, унёсшем жизни невинных людей.
Пашинян отметил, что Армения решительно осуждает это бесчеловечное преступление против мирных граждан.
«Выражаю Вам глубокие соболезнования», — цитирует его Интерфакс.
Ранее Министерства иностранных дел Швейцарии и Испании выразили соболезнования России в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».