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40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Пашинян выразил соболезнования России в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму российскому президенту Владимиру Путину, в которой выразил соболезнования России в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

Обращение Пашиняна распространила пресс-служба правительства Армении.

По его словам, он с искренним сопереживанием воспринял трагическую весть о теракте в Москве, унёсшем жизни невинных людей.

Пашинян отметил, что Армения решительно осуждает это бесчеловечное преступление против мирных граждан.

«Выражаю Вам глубокие соболезнования», — цитирует его Интерфакс.

Ранее Министерства иностранных дел Швейцарии и Испании выразили соболезнования России в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

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