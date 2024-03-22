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В Запорожье сообщили о попадании по заводу «Мотор Сич»

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В подконтрольном Киеву городе Запорожье поражён завод «Мотор Сич», который используется для сбора беспилотников.
В Запорожье сообщили о попадании по заводу «Мотор Сич»
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на подполье.

«Сообщают о попадании в стороне завода «Мотор Сич», — сказано в сообщении.

Уточняется, что завод производит авиационное и аэродромное оборудование и находится на грани краха — в данный момент чаще используется для сбора БПЛА ударного типа и для переоснащения ракет С-200.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Харькове под удар ВС России попал стратегически важный для Украины завод «Электротяжмаш», на котором находилась тяжёлая техника ВСУ.

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