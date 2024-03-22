Рогов: три страны Запада начали подпитывать Украину электроэнергией

Три страны Запада начали подпитывать Украину электроэнергией после нанесения ВС России массированного удара по её энергосистеме, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов со ссылкой на источник из украинского Минэнерго.

AFP

Об этом сообщает РИА Новости. «На подконтрольной режиму Зеленского территории, чтобы удержать энергетическую систему на плаву, начался переток из трёх западных стран», — отметил он. По словам Рогова, удар был настолько сильным, что пришлось прибегать к электроэнергии стран, которым ранее энергию Киев продавал сам. Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на Украине зафиксированы масштабные разрушения энергоинфраструктуры: повреждены около 20 подстанций и ряд электростанций.