Рогов: три страны Запада начали подпитывать Украину электроэнергией
- AFP
Об этом сообщает РИА Новости.
«На подконтрольной режиму Зеленского территории, чтобы удержать энергетическую систему на плаву, начался переток из трёх западных стран», — отметил он.
По словам Рогова, удар был настолько сильным, что пришлось прибегать к электроэнергии стран, которым ранее энергию Киев продавал сам.
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на Украине зафиксированы масштабные разрушения энергоинфраструктуры: повреждены около 20 подстанций и ряд электростанций.