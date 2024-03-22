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Рогов: три страны Запада начали подпитывать Украину электроэнергией

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Три страны Запада начали подпитывать Украину электроэнергией после нанесения ВС России массированного удара по её энергосистеме, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов со ссылкой на источник из украинского Минэнерго.
Рогов: три страны Запада начали подпитывать Украину электроэнергией
  • AFP

Об этом сообщает РИА Новости.

«На подконтрольной режиму Зеленского территории, чтобы удержать энергетическую систему на плаву, начался переток из трёх западных стран», — отметил он.

По словам Рогова, удар был настолько сильным, что пришлось прибегать к электроэнергии стран, которым ранее энергию Киев продавал сам.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на Украине зафиксированы масштабные разрушения энергоинфраструктуры: повреждены около 20 подстанций и ряд электростанций.

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