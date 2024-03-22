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Камеры видеонаблюдения засняли момент ударов по Днепрогэсу

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Момент ракетного удара по Днепрогэсу попал на камеры видеонаблюдения, а также на камеры жителей Запорожья.
Камеры видеонаблюдения засняли момент ударов по Днепрогэсу
  • Gettyimages.ru

На видео, которое опубликовал РБК, видно, как на энергетическом объекте происходит яркая вспышка, после чего там поднимается облако. На фоне слышны звуки взрывов.

Также в сети появилось видео, снятое людьми непосредственно на самом Днепрогэсе.

По имеющимся данным, на объекте повреждены станции ГЭС-1 и ГЭС-2. Днепровская гидроэлектростанция остановила работу из-за серьёзных повреждений.

Минувшей ночью, по оценкам украинского Минэнерго, энергосистема Украины подверглась самой мощной за всё время атаке.

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