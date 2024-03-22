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CNN: объекты ГУР Минобороны Украины были целями удара ВС России

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Объекты ГУР Минобороны Украины, вероятно, были целями удара ВС России, сообщил телеканалу CNN украинский военный источник.
CNN: объекты ГУР Минобороны Украины были целями удара ВС России
  • РИА Новости

Как сообщает американский телеканал, такой вывод собеседник сделал, исходя из «траектории полёта ракет».

Минувшей ночью, по оценкам украинского Минэнерго, энергосистема Украины подверглась самой мощной за всё время атаке.

Вместе с этим координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что один из ударов пришёлся по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором ВСУ намерены принять от Запада самолёты F-16.

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