Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не может допустить существование на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы для того, чтобы отобрать Крым, «не говоря уже о территории новых регионов».

Об этом пишет сайт «Аргументы и факты», которому Песков дал интервью.

По словам представителя Кремля, для России главное — освободить территорию новых субъектов от киевского режима и обезопасить людей в этих регионах.

Песков заявил, что Россия находится в состоянии войны с тех пор, как в зоне СВО образовалась «компашка» Украины и Запада.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

30 сентября 2022 года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.