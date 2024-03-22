Песков: Россия не может допустить на своих границах страны с планами отобрать Крым
- РИА Новости
Об этом пишет сайт «Аргументы и факты», которому Песков дал интервью.
По словам представителя Кремля, для России главное — освободить территорию новых субъектов от киевского режима и обезопасить людей в этих регионах.
Песков заявил, что Россия находится в состоянии войны с тех пор, как в зоне СВО образовалась «компашка» Украины и Запада.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
30 сентября 2022 года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.