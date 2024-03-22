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Песков: Россия не может допустить на своих границах страны с планами отобрать Крым

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не может допустить существование на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы для того, чтобы отобрать Крым, «не говоря уже о территории новых регионов».
Песков: Россия не может допустить на своих границах страны с планами отобрать Крым
  • РИА Новости

Об этом пишет сайт «Аргументы и факты», которому Песков дал интервью.

По словам представителя Кремля, для России главное — освободить территорию новых субъектов от киевского режима и обезопасить людей в этих регионах.

Песков заявил, что Россия находится в состоянии войны с тех пор, как в зоне СВО образовалась «компашка» Украины и Запада.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

30 сентября 2022 года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. 

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