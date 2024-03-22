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МИД: Эстония не планирует отправлять военный контингент на Украину

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Эстония не планирует отправлять свои войска на Украину, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.
МИД: Эстония не планирует отправлять военный контингент на Украину
  • РИА Новости

«Вмешательство наших войск не планируется», — приводит РИА Новости его слова в интервью германской редакционной группе RND.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что западные войска окажутся на Украине через два-три месяца.

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