МИД: Эстония не планирует отправлять военный контингент на Украину
Эстония не планирует отправлять свои войска на Украину, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.
- РИА Новости
«Вмешательство наших войск не планируется», — приводит РИА Новости его слова в интервью германской редакционной группе RND.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что западные войска окажутся на Украине через два-три месяца.
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