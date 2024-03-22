RT в Telegram
Подпишись

Один человек погиб после обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Короткая ссылка
В результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ погиб один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Один человек погиб после обстрела Белгорода со стороны ВСУ
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«Опять обстрел. К большому горю, один человек погиб. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибшей женщины. Есть раненые», — написал он в Telegram.

Также три медучреждения и жилые дома получили повреждения.

Ранее Минобороны России сообщило, что около 07:30 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить