Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что действия российской армии на фронте отрезвили примкнувших к ВСУ иностранных наёмников.

«После серии ударов по местам расположения иностранных наёмников и больших потерь начался их отток. Ехать добровольно умирать за режим Зеленского стали меньше», — приводит РИА Новости его слова.

Рогов добавил, что сейчас наёмники в основном выполняют роль командования, а в проведении боёв на передовой они практически не участвуют.

Ранее Минобороны России заявило, что российские войска нанесли поражение иностранным наёмникам ВСУ в Сумской области.