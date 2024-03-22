Рогов: действия ВС России отрезвили иностранных наёмников
«После серии ударов по местам расположения иностранных наёмников и больших потерь начался их отток. Ехать добровольно умирать за режим Зеленского стали меньше», — приводит РИА Новости его слова.
Рогов добавил, что сейчас наёмники в основном выполняют роль командования, а в проведении боёв на передовой они практически не участвуют.
Ранее Минобороны России заявило, что российские войска нанесли поражение иностранным наёмникам ВСУ в Сумской области.