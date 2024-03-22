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Депутат Верховной рады Геращенко назвала Орбана диктатором

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Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко во время форума по безопасности назвала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана диктатором и изгоем.

«Я хочу, чтобы вокруг этого у нас с вами было единство: диктатуры не становятся членами ЕС и НАТО, или они там становятся изгоями — такими, как орбановская демократия», — цитирует её РИА Новости.

Депутат также отметила, что партия Владимира Зеленского «Слуга народа» пытается продвинуть тезис о том, что диктатура сможет помочь Киеву победить в конфликте с Россией, а также призвала строить другую модель страны.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией.

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