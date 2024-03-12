Глава МИД Венгрии Сийярто: Украина не сможет победить в конфликте с Россией

Украине не победить в противостоянии с Россией. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

В интервью The Washington Times он отметил, что сейчас российская армия набирает силу на фронте и продвигается вперёд, а конфликт закончится проведением переговоров.

Министр напомнил, что Венгрия остаётся единственной страной — членом НАТО, которая отказывается передавать украинским войскам оружие.

«Мы понимаем, что чем больше оружия будет поставляться, тем дольше будет длиться конфликт и тем больше людей погибнет», — добавил Сийярто.

Ранее он выступил против отправки сил НАТО на Украину.