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Глава МИД Венгрии Сийярто: Украина не сможет победить в конфликте с Россией

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Украине не победить в противостоянии с Россией. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Глава МИД Венгрии Сийярто: Украина не сможет победить в конфликте с Россией
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

В интервью The Washington Times он отметил, что сейчас российская армия набирает силу на фронте и продвигается вперёд, а конфликт закончится проведением переговоров.

Министр напомнил, что Венгрия остаётся единственной страной — членом НАТО, которая отказывается передавать украинским войскам оружие.

«Мы понимаем, что чем больше оружия будет поставляться, тем дольше будет длиться конфликт и тем больше людей погибнет», — добавил Сийярто.

Ранее он выступил против отправки сил НАТО на Украину.

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