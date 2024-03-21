Захарова — о словах Борреля про ЕС и Донбасс: мёртвые не умирают дважды
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что ЕС не пойдёт умирать за Донбасс.
- РИА Новости
«Боррель: «ЕС не будет умирать за Донбасс». Потому что мёртвые не умирают дважды», — написала она в Telegram.
Ранее Боррель признал, что ЕС будет сложно выделить Киеву обещанные ранее €50 млрд без помощи США.
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