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Захарова — о словах Борреля про ЕС и Донбасс: мёртвые не умирают дважды

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что ЕС не пойдёт умирать за Донбасс.
Захарова — о словах Борреля про ЕС и Донбасс: мёртвые не умирают дважды
  • РИА Новости

«Боррель: «ЕС не будет умирать за Донбасс». Потому что мёртвые не умирают дважды», — написала она в Telegram.

Ранее Боррель признал, что ЕС будет сложно выделить Киеву обещанные ранее €50 млрд без помощи США.

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