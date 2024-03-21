Военкор RT показал работу разведки спецназа «Ахмат» в Белогоровке

Военкор RT Влад Андрица рассказал о работе разведки группы Аида из спецназа «Ахмат» в Белогоровке (ЛНР).

По его словам, в данный момент российские операторы дронов и артиллерия сосредоточены на меловом карьере у Белогоровки — ВСУ цепляются за позицию.

«Противник всё ещё продолжает загонять сюда насильно мобилизованных, которые очень быстро гибнут ввиду отсутствия соответствующей подготовки», — сообщил командир группы Аид.

Бойцы ВС России занимают господствующую высоту. Кроме того, сдача мелового завода сильно подкосила ВСУ, поэтому они всё чаще сдаются с жалобами, что не могут противостоять, поскольку не хватает боеприпасов.

4 марта Андрица сообщил, что бойцы группы командира с позывным Аид из спецназа «Ахмат» полностью контролируют территорию мелового завода у Белогоровки.