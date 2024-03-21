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ВС России поразили пункты дислокации украинских ДРГ рядом с Белгородской областью

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Подразделения группировки войск «Запад» Вооружённых сил России поразили пункты дислокации украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в приграничном районе рядом с Белгородской областью.
ВС России поразили пункты дислокации украинских ДРГ рядом с Белгородской областью
  • РИА Новости

Об этом информирует Министерство обороны России.

Отмечается, что были поражены пункты временной дислокации, живой силы и техники диверсионно-разведывательных групп украинских формирований в ходе упреждающих ударов авиации и артиллерии группировки войск. 

Ведомство также распространило кадры объективного контроля поражения противника.

Ранее российские средства противовоздушной обороны уничтожили десять снарядов РСЗО Vampire над территорией Белгородской области.

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