ВС России поразили пункты дислокации украинских ДРГ рядом с Белгородской областью
- РИА Новости
Об этом информирует Министерство обороны России.
Отмечается, что были поражены пункты временной дислокации, живой силы и техники диверсионно-разведывательных групп украинских формирований в ходе упреждающих ударов авиации и артиллерии группировки войск.
Ведомство также распространило кадры объективного контроля поражения противника.
Ранее российские средства противовоздушной обороны уничтожили десять снарядов РСЗО Vampire над территорией Белгородской области.