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Сальдо: ВСУ атаковали дронами Каховскую центральную районную больницу

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ВС Украины атаковали Каховскую центральную районную больницу в Херсонской области, заявил глава региона Владимир Сальдо.
Сальдо: ВСУ атаковали дронами Каховскую центральную районную больницу
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Вчера в Каховке в результате удара дрона украинских террористов произошло возгорание на автогазозаправочной станции на улице Мелитопольской», — написал он.

По словам Сальдо, нападению БПЛА также подвергся пожарный автомобиль, прибывший на место происшествия.

Также ВСУ сбросил с беспилотника три боеприпаса на Каховскую центральную районную больницу.

Пострадавших нет.

Ранее Сальдо заявил, что французский контингент станет приоритетной целью для российских вооружённых сил, если окажется на Украине.

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