Сальдо: ВСУ атаковали дронами Каховскую центральную районную больницу
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Вчера в Каховке в результате удара дрона украинских террористов произошло возгорание на автогазозаправочной станции на улице Мелитопольской», — написал он.
По словам Сальдо, нападению БПЛА также подвергся пожарный автомобиль, прибывший на место происшествия.
Также ВСУ сбросил с беспилотника три боеприпаса на Каховскую центральную районную больницу.
Пострадавших нет.
Ранее Сальдо заявил, что французский контингент станет приоритетной целью для российских вооружённых сил, если окажется на Украине.