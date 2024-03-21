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Ермак подтвердил, что встретился с Салливаном в Киеве

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что встретился с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном в Киеве.

По его словам, стороны обсуждали продолжение поддержки Киева со стороны Вашингтона, а также подготовку к Глобальному саммиту мира.

«Услышал от Салливана об абсолютно несомненной поддержке со стороны США, о двухпартийной поддержке», — написал Ермак в Telegram.

Кроме того, он сообщил, что обсудил с Салливаном подготовку к саммиту НАТО.

Ранее Reuters сообщило, что Салливан посетил Киев и заявил, что США удастся выделить Украине крупный пакет помощи.

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