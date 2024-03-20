Шмыгаль: мобилизация на Украине ещё 500 тысяч человек может не понадобиться

Необходимость в мобилизации на Украине дополнительно 500 тыс. человек может и не возникнуть, поскольку в стране есть резервы для проведения ротации военных на передовой. Таким мнением поделился украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

В интервью агентству Bloomberg Шмыгаль отметил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провёл инвентаризацию, по итогам которой выяснилось, что Украина располагает резервами в тылу.

«Мы начали проводить ротацию войск на передовой, и сейчас мы понимаем, что нам не нужно мобилизовывать столько людей, сколько было объявлено», — сказал он.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм призвал Украину снизить призывной возраст, чтобы в строю оказалось больше людей.