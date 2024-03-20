Шмыгаль: мобилизация на Украине ещё 500 тысяч человек может не понадобиться
В интервью агентству Bloomberg Шмыгаль отметил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провёл инвентаризацию, по итогам которой выяснилось, что Украина располагает резервами в тылу.
«Мы начали проводить ротацию войск на передовой, и сейчас мы понимаем, что нам не нужно мобилизовывать столько людей, сколько было объявлено», — сказал он.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм призвал Украину снизить призывной возраст, чтобы в строю оказалось больше людей.