Семья из Грайворона оставила вещи, но вывезла из-под обстрелов беременную лошадь
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Диана Торбина рассказала RT, что спасла больное животное несколько лет назад от забоя. Украинскую верховую выходили и назвали Тея.
Во время усилившихся обстрелов в марте семья с пожилыми родителями решила покинуть регион вместе с животным. Из-за участившихся атак в Грайворон уже никто не ездил, но Торбины нашли коневоза из Воронежской области, который помог эвакуировать животное в Белгород.
Предполагается, что, когда лошадь родит, её с детёнышем перевезут в Петербург, куда переехала вся семья.
«Сейчас она (Тея. — RT) не перенесёт дорогу: жеребёнок может погибнуть», — пояснила Диана.
Власти Белгородской области совместно с оперативным штабом приняли решение с 20 марта установить блокпосты в ряде населённых пунктов региона.