Семья из Грайворона оставила вещи, но вывезла из-под обстрелов беременную лошадь

Семья из белгородского Грайворона оставила все вещи, но вывезла из-под обстрелов беременную лошадь — животное в положении на последнем месяце.

Диана Торбина рассказала RT, что спасла больное животное несколько лет назад от забоя. Украинскую верховую выходили и назвали Тея.

Во время усилившихся обстрелов в марте семья с пожилыми родителями решила покинуть регион вместе с животным. Из-за участившихся атак в Грайворон уже никто не ездил, но Торбины нашли коневоза из Воронежской области, который помог эвакуировать животное в Белгород.

Предполагается, что, когда лошадь родит, её с детёнышем перевезут в Петербург, куда переехала вся семья.

«Сейчас она (Тея. — RT) не перенесёт дорогу: жеребёнок может погибнуть», — пояснила Диана.

Власти Белгородской области совместно с оперативным штабом приняли решение с 20 марта установить блокпосты в ряде населённых пунктов региона.