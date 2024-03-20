Житель населённого пункта Козинка в Белгородской области заявил, что украинские диверсанты в последние дни предпринимали активные попытки прорваться в этот район.

«Наши военные всё видят и контролируют их с «птичек». ДРГ эти неадекватные. Ребята (военные. — RT) говорят: во врага стреляешь, а он идёт в полный рост, пока голову не разнесёшь», — сказал он RT.

Сотрудники администраций приграничных сёл продолжают работать, а проезд в Козинку закрыт из соображений безопасности, так как населённый пункт ВСУ атакуют дронами.

«У нас почти все магазины и учреждения закрыты. Есть магазин в селе Гора-Подол, там берём продукты, плюс ребята гуманитаркой помогают. Стало потише, чем в дни обострения», — добавил местный житель.

Ранее сообщалось, что ВС России полностью зачистили Козинку от остатков боевиков ВСУ.

Потери противника составили до 650 солдат на Белгородском направлении.