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Житель Козинки рассказал об украинских ДРГ, которые пытались прорваться в регион

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Житель населённого пункта Козинка в Белгородской области заявил, что украинские диверсанты в последние дни предпринимали активные попытки прорваться в этот район.
Житель Козинки рассказал об украинских ДРГ, которые пытались прорваться в регион
  • AP
  • © Libkos

«Наши военные всё видят и контролируют их с «птичек». ДРГ эти неадекватные. Ребята (военные. — RT) говорят: во врага стреляешь, а он идёт в полный рост, пока голову не разнесёшь», — сказал он RT.

Сотрудники администраций приграничных сёл продолжают работать, а проезд в Козинку закрыт из соображений безопасности, так как населённый пункт ВСУ атакуют дронами.

«У нас почти все магазины и учреждения закрыты. Есть магазин в селе Гора-Подол, там берём продукты, плюс ребята гуманитаркой помогают. Стало потише, чем в дни обострения», — добавил местный житель.

Ранее сообщалось, что ВС России полностью зачистили Козинку от остатков боевиков ВСУ.

Потери противника составили до 650 солдат на Белгородском направлении.

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