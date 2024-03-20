На Украине выставили на продажу яхту, якобы принадлежащую Медведчуку
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«Впервые в истории Национальное агентство... выставило на реализацию актив, арестованный за рубежом, — яхту Виктора Медведчука Royal Romance», — сообщается на сайте украинского телеканала «Общественное».
Отмечается, что деньги от продажи пойдут на нужды обороны Украины. Объявлен конкурс на организатора торгов, однако есть критерии: во-первых, он не должен быть связан с оппозиционером. А во-вторых — должен иметь релевантный опыт.
В апреле 2022 года на Украине арестовали имущество Медведчука и его супруги.