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На Украине выставили на продажу яхту, якобы принадлежащую Медведчуку

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Украинское агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выставило на продажу арестованную в Хорватии яхту Royal Romance, которая якобы принадлежит лидеру оппозиции Виктору Медведчуку.
На Украине выставили на продажу яхту, якобы принадлежащую Медведчуку
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Впервые в истории Национальное агентство... выставило на реализацию актив, арестованный за рубежом, — яхту Виктора Медведчука Royal Romance», — сообщается на сайте украинского телеканала «Общественное».

Отмечается, что деньги от продажи пойдут на нужды обороны Украины. Объявлен конкурс на организатора торгов, однако есть критерии: во-первых, он не должен быть связан с оппозиционером. А во-вторых — должен иметь релевантный опыт.

В апреле 2022 года на Украине арестовали имущество Медведчука и его супруги.

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