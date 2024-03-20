Литва выделила €35 млн на закупку снарядов Киеву в рамках инициативы Чехии
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«Литовское правительство выделило €35 млн на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы», — проинформировала она на своей странице в соцсети X.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что выделенные от ЕС Украине €5 млрд можно направить на компенсацию части оплаты поставок снарядов в рамках инициативы Чехии.
Также Португалия выделит €100 млн на инициативу Чехии по обеспечению Украины снарядами.