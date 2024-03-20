Литва выделила €35 млн на закупку снарядов Киеву в рамках инициативы Чехии

Литва выделила €35 млн на закупку артиллерийских снарядов Киеву в третьих странах в рамках инициативы Чехии. Об этом объявила премьер страны Ингрида Шимоните.

«Литовское правительство выделило €35 млн на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы», — проинформировала она на своей странице в соцсети X.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что выделенные от ЕС Украине €5 млрд можно направить на компенсацию части оплаты поставок снарядов в рамках инициативы Чехии.

Также Португалия выделит €100 млн на инициативу Чехии по обеспечению Украины снарядами.