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Литва выделила €35 млн на закупку снарядов Киеву в рамках инициативы Чехии

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Литва выделила €35 млн на закупку артиллерийских снарядов Киеву в третьих странах в рамках инициативы Чехии. Об этом объявила премьер страны Ингрида Шимоните.
Литва выделила €35 млн на закупку снарядов Киеву в рамках инициативы Чехии
  • AP
  • © Libkos

«Литовское правительство выделило €35 млн на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы», —  проинформировала она на своей странице в соцсети X.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что выделенные от ЕС Украине €5 млрд можно направить на компенсацию части оплаты поставок снарядов в рамках инициативы Чехии.

Также Португалия выделит €100 млн на инициативу Чехии по обеспечению Украины снарядами.

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