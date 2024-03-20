МВД: в Мариуполе подросток получил травму при разборе взрывоопасного предмета
- РИА Новости
Об этом заявили в МВД по республике.
Как отмечает ведомство в Telegram, он обнаружил взрывоопасный предмет, принёс его домой и попытался разобрать. Из-за неосторожного обращения произошла детонация, в результате которой несовершеннолетний получил травмы.
Его госпитализировали с минно-взрывной травмой левой кисти.
18 марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели подростка и ранении ещё двух мирных жителей при атаке со стороны ВСУ.
Донецк, Горловка и Ясиноватая находятся под огнём украинских войск.