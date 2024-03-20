МВД: в Мариуполе подросток получил травму при разборе взрывоопасного предмета

В Мариуполе подросток получил травму кисти при разборе найденного взрывоопасного предмета.

Об этом заявили в МВД по республике.

Как отмечает ведомство в Telegram, он обнаружил взрывоопасный предмет, принёс его домой и попытался разобрать. Из-за неосторожного обращения произошла детонация, в результате которой несовершеннолетний получил травмы.

Его госпитализировали с минно-взрывной травмой левой кисти.

18 марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели подростка и ранении ещё двух мирных жителей при атаке со стороны ВСУ.

Донецк, Горловка и Ясиноватая находятся под огнём украинских войск.